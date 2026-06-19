Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht auf Parkplatz

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Theodor-Heuss-Ring;

Unfallzeit: zwischen 16.06.2026, 20.30 Uhr und 17.06.2026, 22.15 Uhr;

Nach einer Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei Zeugen in Bocholt. Ein schwarzer Mercedes-Benz EQE 300 hatte zwischen Dienstagabend und Mittwochabend auf einem Parkplatz am Theodor-Heuss-Ring gestanden. Als der Fahrzeughalter zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er Beschädigungen im Bereich des vorderen linken Kotflügels sowie erhebliche Kratzspuren an der linken Vorderradfelge fest. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Der bislang unbekannte Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Verursacher machen können, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 zu melden. (pl)

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