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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geparkten Pkw beschädigt und geflüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Dingdener Straße;

Unfallzeit: 17.06.2026, zwischen 14.20 Uhr und 19.45 Uhr;

Nach einem Verkehrsunfall hat sich ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Bocholt unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der beschädigte Pkw hatte am Mittwoch zwischen 14.20 Uhr und 19.45 Uhr in der Dingdener Straße gestanden. Als der Fahrzeughalter zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er erhebliche Beschädigungen an der Fahrerseite fest. Nach der Spurenlage dürfte ein größeres Fahrzeug, möglicherweise ein Lkw, den geparkten Pkw beim Rangieren oder Wenden gestreift haben. An dem beschädigten Fahrzeug, einem weißen VW UP! konnten unter anderem deutliche Gummiabriebspuren festgestellt werden. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wurde mit mehreren Tausend Euro angegeben.

Das Verkehrskommissariat in Bocholt bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zum verursachenden Fahrzeug machen können, sich unter (02871) 2990 zu melden. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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