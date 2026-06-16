Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unbefugte Personen befinden sich wiederholt auf Betriebsgelände

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Parallelstraße; Tatzeit: zwischen 15.06.2026, 23.25 Uhr, und 16.06.2026, 01.45 Uhr;

Mehrere Unbekannte befanden sich in der Nacht zum Dienstag auf einem Betriebsgelände in Ahaus. Ob diese dort gelagertes Baumaterial entwendeten, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Wer hat im Bereich der Parallelstraße verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige ungewöhnliche Beobachtungen gemacht? Die Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat in Ahaus unter der Tel. (02561) 9260. (jh)

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