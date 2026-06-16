POL-BOR: Ahaus - Einbruch in Einfamilienhaus
Ahaus (ots)
Tatort: Ahaus, Bockhorn; Tatzeit: 16.06.2026, 04.00 Uhr;
Gewaltsam hat sich ein Unbekannter in der Nacht zu Dienstag Zugang zu einem Einfamilienhaus verschafft. Er hebelte ein Fenster auf und verschaffte sich Zutritt in das Haus. Im Schlafzimmer durchwühlte der Einbrecher diverse Schubläden. Angaben zur Tatbeute liegen zur Zeit nicht vor.
Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich Bockhorn nimmt das Kriminalkommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260 entgegen. (jh)
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