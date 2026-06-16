PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbruch in Einfamilienhaus

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Bockhorn; Tatzeit: 16.06.2026, 04.00 Uhr;

Gewaltsam hat sich ein Unbekannter in der Nacht zu Dienstag Zugang zu einem Einfamilienhaus verschafft. Er hebelte ein Fenster auf und verschaffte sich Zutritt in das Haus. Im Schlafzimmer durchwühlte der Einbrecher diverse Schubläden. Angaben zur Tatbeute liegen zur Zeit nicht vor.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich Bockhorn nimmt das Kriminalkommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 16.06.2026 – 15:10

    POL-BOR: Isselburg-Anholt - Nächtlicher Verkehrsunfall - Verursacher flüchtet

    Isselburg (ots) - Unfallort: Isselburg-Anholt, Hahnerfeld; Unfallzeit: zwischen 15.06.2026, 22.00 Uhr, und 16.06.2026, 00.00 Uhr; Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht weitere Zeugen: Ein Unbekannter fuhr in der Nacht zum Dienstag auf der L660 in Richtung Dinxperlo. Kurz vor der der Einmündung Höftgraben kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 10:24

    POL-BOR: Stadtlohn - Diebe haben es auf Kupfer abgesehen

    Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Boschstraße; Tatzeit: zwischen 01.06.2026, 00.00 Uhr und 15.06.2026, 10.30 Uhr; In der Zeit zwischen dem 01.06.2026 und 15.06.2026 entwendeten unbekannte Täter zum wiederholten Male Kupfer von dem Dach eines zur Zeit ungenutzten Gebäudes. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich der Boschstraße verdächtige Personen, ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 10:23

    POL-BOR: Gronau - Werkzeuge von Ladefläche entwendet

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Füchtenfeld; Tatzeit: zwischen 12.06.2026, 16.00 Uhr und 15.06.2026, 07.00 Uhr; Mehrere Gartenarbeitsgeräte entwendet haben bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende in Gronau. Die Täter verschafften sich zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen Zugang zu dem umzäunten Firmengelände an der Straße Füchtenfeld. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie Werkzeuge von den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren