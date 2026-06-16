Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Hoher Sachschaden - keine Beute

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Dännendiek; Tatzeit: zwischen 14.06.2026, 11.00 Uhr und 15.06.2026, 06.50 Uhr;

In den Lagerraum einer Waschanlage eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Dännendiek in Rhede. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher in der Nacht zum Montag gewaltsam Zutritt zu einem Lagerraum. Im Inneren hebelten sie die Rückseite eines Geldwechselautomaten auf. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. In dem Automaten befand sich kein Bargeld, da der Inhaber diesen zuvor geleert hatte. Die Täter zogen ohne Beute ab.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht zu Montag im Bereich der Straße Dännendiek verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, sich beim Kriminalkommissariat Bocholt unter Tel. (02871) 2990 zu melden. (jh)

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