Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher-Hochmoor - Frachtdiebe am Rastplatz - Zeugen gesucht

Gescher (ots)

Tatort: A31, Rastplatz Hochmoor, Fahrtrichtung Emden;

Tatzeit: zwischen 14.06.2026 19.00 Uhr und 15.06.2026 08.10 Uhr;

Aus mehreren Aufliegern Ware entwendet haben bislang unbekannte Täter auf einem Parkplatz an der A31 in Gescher-Hochmoor. Die Tat ereignete sich zwischen dem 14.06.2026 19.00 Uhr und dem 15.06.2026 08.10 Uhr. Zu der Zeit standen die Auflieger auf dem Parkplatz an der A31 in Gescher-Hochmoor in Fahrtrichtung Emden. Die Täter schnitten die Planen an den Aufliegern auf. Von den Ladeflächen entwendeten sie Bekleidung und Lebensmittel. Der Wert der entwendeten Ware ist bislang nicht bekannt. Darüber hinaus griffen die Unbekannten zu der Tatzeit einen Pkw an. Aus dem Opel Zafira entwendeten sie das Auto-Radio.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Rastplatz feststellen können? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 entgegen. (jh)

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