Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht auf Gasthausplatz - Polizei sucht Verursacher

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Gasthausplatz;

Unfallzeit 09.06.2026, 18.55 Uhr, 20.45 Uhr;

Einen grauen Seat angefahren hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag den 09.06.2026. Das Fahrzeug stand zwischen 18.55 Uhr und 20.45 Uhr am Gasthausplatz in Bocholt in Höhe von dem dortigen Küchenstudio. Der Verursacher beschädigte das Fahrzeug am hinteren Stoßfänger. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Ein handgeschriebener Zettel an der Windschutzscheibe machte die Fahrerin bei ihrer Rückkehr auf den Schaden aufmerksam. Dieser war aufgrund der Witterung jedoch nicht mehr lesbar. Es steht derzeit nicht fest, ob der Zettel von einem Zeugen oder dem möglichen Verursacher dort hinterlassen wurde.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet insbesondere den Verfasser des Zettels, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt, Tel. (02871) 2990 zu melden.

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