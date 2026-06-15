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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mehrere Transporter gestohlen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Adenauerallee, Heutingsweg, Schwanenstraße;

Tatzeit: zwischen 12.06.2026, 16.00 Uhr, und 14.06.2026, 12.30 Uhr;

Zwischen Freitag und Sonntag haben bislang unbekannte Täter in Bocholt mehrere Fahrzeuge gestohlen. Einen schwarzen VW entwendeten die Unbekannten in der Zeit zwischen Freitagabend und Sonntag. Der Transporter mit BOH-Kennzeichen stand auf einem Parkstreifen an der Adenauerallee, als sich die Tat ereignete.

Zu einer ähnlichen Tat kam es zwischen Freitag, 21.30 Uhr und Samstagmorgen 09.00 Uhr. Bei dem gestohlenen Auto handelt es sich ebenfalls um einen VW Transporter. Der Wagen mit BOH-Kennzeichen parkte auf einem Stellplatz am Heutingsweg.

Einen weitere VW entwendeten bislang unbekannte Täter an der Schwanenstraße. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Samstag 15.30 Uhr bis Sonntag 08.45 Uhr. Der T6 ist mit einem Bocholter Kennzeichen zugelassen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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