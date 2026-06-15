Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an LKW-Aufliegern

Heek (ots)

Tatort: A31, Rastplatz Ahler Mark in Fahrtrichtung Oberhausen;

Tatzeit: zwischen 13.06.2026, 10.00 Uhr und 15.06.2026, 04.00 Uhr;

Mehrere Tausend Euro Schaden durch Sachbeschädigung an Lkw-Aufliegern verursacht haben bislang unbekannte Täter. Die Auflieger standen in der Zeit vom 13.06.2026, 10.00 Uhr und 15.06.2026, 04.00 Uhr auf dem Rastplatz Ahler Mark in Fahrtrichtung Oberhausen. Die Frachtdiebe hatten die Planen an den Aufliegern aufgeschnitten. Dabei beschädigten sie auch die dahinter befindliche Ware zum Teil erheblich. Aus einem der Auflieger entwendeten die Unbekannten Schuhe im Wert von mehreren Hundert Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Rastplatz feststellen können? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 entgegen. (jh)

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