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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Baucontainer

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Alfred-Flender-Straße;

Tatzeit: 14.06.2026, 23.45 Uhr;

Ein unbekannter Täter ist in einen Baucontainer eingebrochen und anschließend geflüchtet. Der Einbrecher verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem Baucontainer auf einer Baustelle an der Alfred-Flender-Straße. Aus dem Innern entwendete er Baumaterialien. Im Nahbereich konnte das abgestellte Diebesgut aufgefunden werden. Ob weitere Materialien entwendetet wurden, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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