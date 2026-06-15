Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Baucontainer

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Alfred-Flender-Straße;

Tatzeit: 14.06.2026, 23.45 Uhr;

Ein unbekannter Täter ist in einen Baucontainer eingebrochen und anschließend geflüchtet. Der Einbrecher verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem Baucontainer auf einer Baustelle an der Alfred-Flender-Straße. Aus dem Innern entwendete er Baumaterialien. Im Nahbereich konnte das abgestellte Diebesgut aufgefunden werden. Ob weitere Materialien entwendetet wurden, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

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