Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unerlaubt entfernt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Alfred-Flender-Straße;

Unfallzeit: 13.06.2026, zwischen 14.00 und 17.00 Uhr;

Zu einer Unfallflucht ist es am Samstag in Bocholt gekommen. Der dabei beschädigte blaue VW hatte an der Alfred-Flender-Straße gestanden. Ein Unbekannter fuhr dort zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr gegen das Heck des geparkten Wagens; daran fanden sich im Anschluss rote Lackspuren. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

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