POL-BOR: Bocholt - Abgestelltes Auto beschädigt
Bocholt (ots)
Unfallort: Bocholt, Wiesenstraße;
Unfallzeit: 11.06.2026, zwischen 17.30 Uhr und 20.00 Uhr;
Böse Überraschung: Als eine Autofahrerin am Donnerstag in Bocholt zu ihrem geparkten Wagen zurückkam, fand sie den weißen Mitsubishi beschädigt vor. Vom Verursacher fehlte jede Spur. Der Vorfall ereignete sich zwischen 17.30 und 20.00 Uhr auf einem Parkplatz an einer Schule an der Wiesenstraße. Wer Hinweise geben kann, sollte unter Tel. (02871) 2990 mit dem Verkehrskommissariat in Bocholt Kontakt aufnehmen. (to)
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