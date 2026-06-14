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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Abgestelltes Auto beschädigt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Wiesenstraße;

Unfallzeit: 11.06.2026, zwischen 17.30 Uhr und 20.00 Uhr;

Böse Überraschung: Als eine Autofahrerin am Donnerstag in Bocholt zu ihrem geparkten Wagen zurückkam, fand sie den weißen Mitsubishi beschädigt vor. Vom Verursacher fehlte jede Spur. Der Vorfall ereignete sich zwischen 17.30 und 20.00 Uhr auf einem Parkplatz an einer Schule an der Wiesenstraße. Wer Hinweise geben kann, sollte unter Tel. (02871) 2990 mit dem Verkehrskommissariat in Bocholt Kontakt aufnehmen. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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