POL-BOR: Borken - Autofahrer bei Alleinunfall schwer verletzt
Borken (ots)
Unfallort: Borken, Hansestraße;
Unfallzeit: 12.06.2026, 09.30 Uhr;
Schwere Verletzungen zog sich eine 86-jährige Borkenerin am Freitagmorgen bei einem Alleinunfall zu. Die Frau befuhr mit ihrem Auto die Hansestraße in Borken in Richtung Landwehr. Nach bisherigen Erkenntnissen kam sie von der Fahrbahn ab und prallte auf der gegenüberliegenden Seite gegen einen geparkten Auflieger. Ein Rettungshubschrauber flog die Schwerverletzte in eine Spezialklinik. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Hansestraße einseitig gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. (jh)
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