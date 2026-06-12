Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mehrere Sachbeschädigungen in Gronauer Innenstadt

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Neustraße, Kurt-Schumacher-Platz, Am Stadtpark;

Tatzeit: zwischen 11.06.2026, 19.00 Uhr und 12.06.2026, 07.30 Uhr;

Einen erheblichen Sachschaden angerichtet haben bislang unbekannte Täter in Gronau an der Neustraße: Die Unbekannten beschädigten mehrere Fenster an dem Gebäude zum Teil erheblich. Zu der Tat kam es in der Nacht zum Freitag gegen 02.15 Uhr.

Darüber hinaus kam es im Nahbereich zu zwei weiteren Sachbeschädigungen. Unbekannte zerstörten die Fensterscheiben zweier Autos. Der angegangene Opel Meriva parkte zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen auf einem Parkplatz am Kurt-Schumacher-Platz. Der blaue Mazda stand auf einem öffentlichen Parkplatz am Stadtpark.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Gronau unter der Telefonnummer (02562) 9260 entgegen. (jh)

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