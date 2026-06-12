Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Überregionale Kontrollaktion

Polizei zieht positive Bilanz

Kreis Borken (ots)

Nach Kontrolle Pkw sichergestellt - so endete die Fahrt für einen Autofahrer am Donnerstag in Ahaus. Der Grund: Der Fahrzeugführer war mit einem Auto mit falschen Kennzeichen unterwegs. Da Zweifel an den Eigentumsverhältnissen des Fahrzeugs bestanden, stellten die Beamten den Wagen sicher. Sie leiteten mehrere Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Fahrens ohne Zulassung ein.

Das war nur eine von mehreren Überprüfungen, die bei einer erneuten überregionalen Schwerpunktkontrolle aufgefallen sind. Ziel der länderübergreifenden Maßnahme war die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität.

Neben mobilen Kontrollen richteten die Einsatzkräfte der Kreispolizeibehörde Borken eine feste Stelle in Ahaus-Alstätte am Alstätter Brook ein. Gemeinsam mit dem Hauptzollamt überprüften sie dort insgesamt 137 Fahrzeuge und 187 Personen.

Dabei stellten die Beamten bei sechs Personen Verstöße im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln fest. Die geringen Mengen der Substanzen wurden durch den Zoll sichergestellt. Drei Autofahrer fuhren ihre Fahrzeuge unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Zwei weitere Fahrzeugführer waren ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs - das zog die entsprechenden Strafanzeigen nach sich. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell