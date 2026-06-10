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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - E-Scooter stoßen zusammen - Verursacher flüchtet

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Kircheninsel / Mathieu-van-Delden-Platz;

Unfallzeit: 09.06.2026, 18.00 Uhr;

Leichte Verletzungen erlitten hat eine junge E-Scooter-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Gronau. Die 21-Jährige fuhr mit ihrem Scooter gegen 18.00 Uhr auf der Straße Kircheninsel in Richtung Mühlenstraße. Ein junger Mann beabsichtigte vom Mathieu-van-Delden-Platz auf die Straße Kircheninsel abzubiegen. Als er mit seinem E-Scooter zwischen zwei Häusern hervorkam, stieß er mit der Gronauerin zusammen. Durch die Kollision stürzte sie und verletzte sich leicht. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Zwei Zeuginnen konnten ihn wie folgt beschreiben: circa 16 - 18 Jahre alt und blondes wuscheliges Haar. Er trug eine Art Bomberjacke mit Kapuze und Rückenaufdruck sowie eine weite Hose in Tarnfarben.

Die Polizei bittet den E-Scooter-Fahrer sich beim zuständigen Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. Auch weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, dürfen sich bei der Polizei melden. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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