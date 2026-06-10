Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Raesfelder Straße;

Unfallzeit: 08.06.2026, zwischen 05:50 Uhr und 14:00 Uhr;

Einen hohen Sachschaden verursacht hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Borken. Danach flüchtete er von der Unfallstelle.

Eine Verkehrsteilnehmerin hatte ihren grauen VW Passat am Montag gegen 05:50 Uhr auf dem Parkstreifen der Raesfelder Straße abgestellt. Als sie gegen 14:00 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung am linken vorderen Bereich des Stoßfängers und Kotflügels fest. Die Höhe des Sachschadens wurde mit mehreren Tausend Euro angegeben. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen zu sein. Zeugen werden gebeten sich bei dem Verkehrskommissariat Borken (02861) 9000 zu melden. (pl)

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