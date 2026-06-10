Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Unbekannte entwenden Diesel aus mehreren Lkw

Kreis Borken (ots)

Mehrere Hundert Liter Dieselkraftstoff entwendeten bislang unbekannte Täter in Borken und Bocholt. In Bocholt öffneten die Unbekannten gewaltsam die Tankdeckel von drei am Fahrbahnrand der Straße Bovenkerkesch stehenden Lkw. Hier entwendeten sie mehrere Hundert Liter Diesel. Auch in Borken war ein Lkw das Ziel der Dieseldiebe. Auch hier entwendeten die Täter mehrere Hundert Liter aus einem Lastwagen an der Hohen Oststraße.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

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