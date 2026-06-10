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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Polizei sucht Unfallzeugen

Südlohn (ots)

Unfallort: Südlohn, Eschlohn;

Unfallzeit: 07.05.2026, 16.00 Uhr;

Leichte Verletzungen erlitten hat ein Rollerfahrer bei einem Unfall auf der Straße Eschlohn in Südlohn. Der Unfall war bereits am 07.05.2026 - die Polizei sucht nun Zeugen.

Am Unfalltag gegen 16.00 Uhr befuhr ein 47-jähriger Pkw-Fahrer aus Vreden die Straße Eschlohn in Richtung Südlohn. Er beabsichtigte, zwei vor ihm fahrende Kräder zu überholen. Als sich die Fahrzeuge auf einer Höhe befanden, bogen die Roller nach links ab. Dabei kam es zur Berührung mit dem überholenden Auto des Vredeners. Einer der Rollerfahrer, ein 15-Jähriger aus Gescher, stürzte und verletzte sich leicht.

Zum Unfallzeitpunkt soll sich hinter dem Pkw des 47-Jährigen ein dunkler Wagen befunden haben. Zur Klärung der Unfallursache sucht die Polizei nun den Fahrer oder die Fahrerin dieses Pkw. Die Person wird gebeten, sich unter der Tel. (02562) 9260 beim Verkehrskommissariat in Ahaus zu melden. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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