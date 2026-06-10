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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Radfahrer verursacht Unfall und flüchtet

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Losserstraße / Steinstraße;

Unfallzeit: 08.06.2026, 19.45 Uhr;

Nach einem Verkehrsunfall am Montagabend sucht die Polizei einen bislang unbekannten Radfahrer. Eine 36-jährige Autofahrerin aus Gronau befuhr gegen 19.45 Uhr die Losserstraße aus Richtung Pfarrer-Reukes-Straße kommend und beabsichtigte, in den Kreisverkehr einzufahren. Zeitgleich beabsichtigte ein bislang unbekannter Radfahrer, die südliche Zufahrt des Kreisverkehrs an der Querungshilfe zu kreuzen. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und dem Pkw. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden im Bereich der rechten Fahrzeugseite. Der Radfahrer entfernte sich anschließend gemeinsam mit einer weiblichen Begleitperson von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Autofahrerin folgte dem Mann zunächst, verlor ihn jedoch im Bereich Graf-Arnold-Straße/Sudetenstraße aus den Augen.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 40 Jahre bis 50 Jahre alt, längere Haare, Vollbart, blaue Kapuzenjacke der Marke Nike, graue Jeans, Sneaker, hellgraue Basecap. Der Mann war mit einem schwarzen Damenfahrrad unterwegs. An dem Fahrrad befand sich links eine Satteltasche am Gepäckträger, vorne war ein brauner Flechtkorb angebracht.

Die Polizei bittet den Radfahrer sowie weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zur Identität des Mannes machen können, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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