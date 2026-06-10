Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht auf Parkplatz an der Buterlandstraße

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Buterlandstraße;

Unfallzeit: 09.06.2026, zwischen 10.00 Uhr und 20.15 Uhr;

Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer an der Buterlandstraße in Gronau. Ein schwarzer Audi A6 hatte am Dienstag zwischen 10.00 Uhr und 20.15 Uhr auf dem rückwärtig gelegenen Parkplatz eines Wohn- und Geschäftshauses gestanden, in dem sich unter anderem eine Arztpraxis befindet. Als der Fahrzeugnutzer am Abend zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen im rechten Frontbereich fest. An der Stoßstange konnten Kratzer sowie weiße bis gräuliche Lackanhaftungen des verursachenden Fahrzeugs festgestellt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Schaden beim Ein- oder Ausparken entstanden sein. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug oder dessen Fahrer liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu einem Fahrzeug machen können, das sich im genannten Zeitraum auf dem Parkplatz aufgehalten hat, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus, Tel. (02561) 9260, zu melden. (pl)

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