Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Unfallverursacher flüchtet

Reken (ots)

Unfallort: Bahnhof Reken, Wilhelmstraße;

Unfallzeit: 08.06.2026, zwischen 07.30 Uhr und 16.00 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Wilhelmstraße in Bahnhof Reken. Am Montag zwischen 07.30 Uhr und 16.00 Uhr hatte er zuvor einen auf dem Parkplatz der Sekundarschule stehenden grauen Mercedes A-Klasse angefahren. Der Wagen wurde dabei hinten rechts beschädigt. Die Höhe des Schadens liegt etwa bei mehreren Tausend Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

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