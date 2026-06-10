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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Unfallverursacher flüchtet

Reken (ots)

Unfallort: Bahnhof Reken, Wilhelmstraße;

Unfallzeit: 08.06.2026, zwischen 07.30 Uhr und 16.00 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Wilhelmstraße in Bahnhof Reken. Am Montag zwischen 07.30 Uhr und 16.00 Uhr hatte er zuvor einen auf dem Parkplatz der Sekundarschule stehenden grauen Mercedes A-Klasse angefahren. Der Wagen wurde dabei hinten rechts beschädigt. Die Höhe des Schadens liegt etwa bei mehreren Tausend Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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