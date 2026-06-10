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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Brand in Mehrfamilienhaus - Aufmerksamer Nachbar alarmiert Rettungskräfte

Borken (ots)

Ereignisort: Borken, Karl-Leisner-Straße;

Ereigniszeit: 09.06.2026, 23.50 Uhr;

Ein aufmerksamer Nachbar hat in der Nacht zum Mittwoch durch sein umsichtiges Handeln möglicherweise dazu beigetragen, dass ein Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Karl-Leisner-Straße nicht noch schwerwiegendere Folgen hatte.

Gegen 23.50 Uhr wurde der Zeuge durch das Piepsen eines Rauchmelders aufmerksam. Als er der Ursache nachging und das Haus verließ, bemerkte er zunächst eine Rauchentwicklung und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Anschließend suchte er das betroffene Mehrfamilienhaus auf und versuchte durch Klingeln und Rufen weitere Bewohner auf die Gefahr aufmerksam zu machen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits dichter, dunkler Rauch aus einem Fenster einer Erdgeschosswohnung. Die Feuerwehr rettete einen Bewohner aus der betroffenen Brandwohnung. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Bochum geflogen. Weitere Bewohner des Hauses kamen unverletzt in Sicherheit. Die Feuerwehr löschte den Brand und belüftete das Gebäude. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten die meisten Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Polizei lobt das besonnene Verhalten des Nachbarn. Durch seine Aufmerksamkeit, die schnelle Alarmierung der Rettungskräfte und seine Versuche, andere Hausbewohner zu warnen, wurde möglicherweise verhindert, dass weitere Personen zu Schaden kamen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Kriminalpolizei hat die Untersuchungen übernommen und die Spuren am Brandort gesichert. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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