Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Sicher und fröhlich durch die Fußball-Weltmeisterschaft 2026

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Kreis Borken (ots)

Kühle Getränke und heiße Emotionen: Mit dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 freuen sich viele Menschen auf unvergessliche Momente in besonderer Atmosphäre. Ob vor dem heimischen Bildschirm, in einer Gaststätte und beim Public-Viewing auf dem Marktplatz - zahlreiche Fußballfreunde werden die Spiele gemeinsam verfolgen und mit ihrer Mannschaft mitfiebern.

Die Polizei appelliert an alle Fans, verantwortungsvoll miteinander umzugehen und aufeinander Rücksicht zu nehmen. Auch während der Weltmeisterschaft werden in unserer Region viele Public-Viewing-Veranstaltungen stattfinden. Bei großen Menschenmengen sind jedoch einige wichtige Aspekte zu beachten.

Taschendiebstahl:

Immer wieder kommt es auf Feiern mit vielen Personen zu dichtem Gedränge. Tragen Sie Geldbörsen, Smartphones und andere Wertgegenstände möglichst nah am Körper, am besten in verschlossenen Innentaschen. Nutzen Sie Handtaschen mit Reißverschluss und tragen Sie diese mit der Verschlussseite zum Körper. Lassen Sie Taschen oder Rucksäcke niemals unbeaufsichtigt. Seien Sie besonders aufmerksam, wenn Sie angerempelt, bedrängt oder abgelenkt werden.

Messerverbot im öffentlichen Raum:

Ein wichtiger Hinweis im Zusammenhang mit öffentlichen Veranstaltungen: Das Mitführen von Messern und Waffen ist gesetzlich verboten! Sie haben bei solchen Festlichkeiten nichts zu suchen. Zudem erhöht es in Konfliktsituationen das Risiko für alle Beteiligten erheblich.

Verkehrssicherheit:

So stark die Begeisterung ist: Sie sollte niemals zum Nachteil der Verkehrssicherheit sein. Gerade bei unnötigem Hupen, gefährlichem Verhalten von Autofahrern oder Verkehrsbehinderungen kann die Polizei nicht wegschauen. Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung werden konsequent verfolgt. Das gilt auch für den Heimweg: Alkohol beeinflusst Reaktionsvermögen und Wahrnehmung oft stärker, als man selbst einschätzt. Wer nach einer Feier noch ein Fahrzeug führen möchte, sollte deshalb konsequent nüchtern bleiben. Im Zweifel empfiehlt es sich, für die Heimfahrt öffentliche Verkehrsmittel oder ein Taxi zu nutzen.

Auch die Polizei wird bei großen Public-Viewing-Veranstaltungen präsent sein, um das Sicherheitsgefühl der Menschen zu stärken. Die Polizei wünscht allen Fußballfans eine spannende, friedliche und sichere Weltmeisterschaft und viele unvergessliche Momente rund um den Fußball. (jh)

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