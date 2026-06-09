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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unbekannter stiehlt Werkzeuge und Getränke von Baustelle

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Grünstiege;

Tatzeit: 07.06.2026, zwischen 22.20 Uhr und 23.10 Uhr;

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntagabend Gegenstände von einer Baustelle an der Grünstiege in Gronau entwendet. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 22.20 Uhr und 23.10 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte der Mann über einen Zaun auf das Grundstück eines Einfamilienhauses im Rohbauzustand. Dort entwendete er verschiedene Werkzeuge, Schrauben, zwei Kisten Bier sowie eine Tüte mit Pfandflaschen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: männlich, schlanke Statur, Bart, Kappe, dunkle Jacke, Jeans.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben können oder verdächtige Beobachtungen im Bereich der Grünstiege gemacht haben, sich beim Kriminalkommissariat in Gronau zu melden: Tel. (02562) 9260. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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