Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Nach Unfall geflüchtet

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Zollstraße;

Unfallzeit: zwischen 06.06.2026, 23.00 Uhr, und 08.06.2026, 06.00 Uhr;

Nach einer Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei in Gronau nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte an der Zollstraße einen geparkten Pkw und entfernte sich anschließend, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Der beschädigte Wagen hatte in einer Parkbucht vor einem Wohnhaus gestanden. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Unfall zwischen Samstagabend, 23.00 Uhr, und Montagmorgen, 06.00 Uhr. Der Verursacher touchierte vermutlich die rechte hintere Fahrzeugseite des Pkw und hinterließ einen Sachschaden. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus, Tel. (02561) 9260, zu melden. (pl)

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