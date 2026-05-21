PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Autofahrer nach Unfall gesucht

Raesfeld (ots)

Unfallort: Raesfeld, Hoher Weg / Sankt Sebastian;

Unfallzeit: 20.05.2026, 16.15 Uhr;

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer kam es am Mittwochnachmittag in Raesfeld. Ein 13-jähriger Raesfelder befuhr mit seinem Fahrrad die Straße St. Sebastian in Richtung Weseler Straße. Hinter ihm fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer in gleicher Richtung. In Höhe der Kreuzung Hoher Weg beabsichtigte der Junge nach links abzubiegen. Dies übersah der Pkw-Fahrer, der den 13-Jährigen überholen wollte. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Hinterrad des Fahrrades, wodurch der Junge stürzte. Der Autofahrer stieg anschließend aus und erkundigte sich nach dem Befinden des Radfahrers sowie nach möglichen Schäden am Fahrrad. Nachdem der Schüler angab, unverletzt zu sein und das Fahrrad keine Schäden aufweise, setzte der Man seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der Fahrer des Pkw wird wie folgt beschrieben: etwa 80 - 90 Jahre alt, graue Haare und braune Augen. Zum Unfallzeitpunkt trug er eine braune Weste sowie ein kariertes Hemd oder Jacke. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grauen VW-Kastenwagen gehandelt haben. Im Nachgang stellte sich heraus, dass der 13-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Zudem entstand ein Sachschaden am Fahrrad. Die Polizei sucht Zeugen. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 21.05.2026 – 08:30

    POL-BOR: Gescher - Einladung zum Seniorenradeln in Gescher

    Gescher (ots) - Sicher unterwegs mit dem Pedelec: Der Kreis Borken und die Kreispolizeibehörde Borken laden erneut zum beliebten "Seniorenradeln" ein. Die nächste gemeinsame Tour findet am Donnerstag, 28. Mai 2026, in Gescher statt. Das Präventionsangebot richtet sich insbesondere an ältere Radfahrerinnen und Radfahrer, die mit dem Fahrrad oder Pedelec sicher und entspannt unterwegs bleiben möchten. Gerade im Kreis ...

    mehr
  • 20.05.2026 – 14:07

    POL-BOR: Kreis Borken - Telefonbetrüger aktiv

    Kreis Borken (ots) - Betrüger treiben derzeit mit sogenannten Schockanrufen ihr Unwesen: Heute liegt der Schwerpunkt im Bereich Borken. Die Masche der Betrüger ist dreist. Sie behaupten, dass ein enger Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Am Telefon meldet sich dann auch eine Frau, die sich als Tochter ausgibt und verzweifelt um Hilfe bittet. Die Täter geben vor, dass diese sich in ...

    mehr
  • 20.05.2026 – 13:42

    POL-BOR: Bocholt - Unbekannte entwenden drei Fahrzeuge

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Heinrich-Hertz-Straße; Tatzeit: zwischen 19.05.2025, 20.00 Uhr und 20.05.2025, 05.30 Uhr; In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zum Diebstahl mehrerer Fahrzeuge von einem Betriebsgelände in Bocholt. Die Einbrecher verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt zu der Firma an der Heinrich-Hertz-Straße und entwendeten aus dem Innern die Fahrzeugschlüssel. Mit Gewalt öffneten sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren