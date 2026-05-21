Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Autofahrer nach Unfall gesucht

Raesfeld (ots)

Unfallort: Raesfeld, Hoher Weg / Sankt Sebastian;

Unfallzeit: 20.05.2026, 16.15 Uhr;

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer kam es am Mittwochnachmittag in Raesfeld. Ein 13-jähriger Raesfelder befuhr mit seinem Fahrrad die Straße St. Sebastian in Richtung Weseler Straße. Hinter ihm fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer in gleicher Richtung. In Höhe der Kreuzung Hoher Weg beabsichtigte der Junge nach links abzubiegen. Dies übersah der Pkw-Fahrer, der den 13-Jährigen überholen wollte. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Hinterrad des Fahrrades, wodurch der Junge stürzte. Der Autofahrer stieg anschließend aus und erkundigte sich nach dem Befinden des Radfahrers sowie nach möglichen Schäden am Fahrrad. Nachdem der Schüler angab, unverletzt zu sein und das Fahrrad keine Schäden aufweise, setzte der Man seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der Fahrer des Pkw wird wie folgt beschrieben: etwa 80 - 90 Jahre alt, graue Haare und braune Augen. Zum Unfallzeitpunkt trug er eine braune Weste sowie ein kariertes Hemd oder Jacke. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grauen VW-Kastenwagen gehandelt haben. Im Nachgang stellte sich heraus, dass der 13-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Zudem entstand ein Sachschaden am Fahrrad. Die Polizei sucht Zeugen. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (sb)

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