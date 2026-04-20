Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Öffentlichkeitsfahndung Vermisster 14-jähriger Junge

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Vreden (ots)

Die Kreispolizeibehörde Borken bittet um Unterstützung bei der Suche nach einer vermissten Person in Vreden. Der Jugendliche wurde letztmalig am Sonntag, gegen 23.00 Uhr an der Wohnanschrift in Vreden gesichtet. Der Jugendliche ist 14 Jahre alt, 1,76 Meter groß, stabile Figur, kurze braune Haare und trägt aktuell einen Vollbart. Er ist bekleidet mit einer schwarzen North Face Jacke, einer blauen Jeans Hose und weiße Adidas Sneaker. Wer kann Hinweise zum Aufenthalt der Person geben? Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 110. (sb)

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