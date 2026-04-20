PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Öffentlichkeitsfahndung Vermisster 14-jähriger Junge

POL-BOR: Vreden - Öffentlichkeitsfahndung Vermisster 14-jähriger Junge
  • Bild-Infos
  • Download

Vreden (ots)

Die Kreispolizeibehörde Borken bittet um Unterstützung bei der Suche nach einer vermissten Person in Vreden. Der Jugendliche wurde letztmalig am Sonntag, gegen 23.00 Uhr an der Wohnanschrift in Vreden gesichtet. Der Jugendliche ist 14 Jahre alt, 1,76 Meter groß, stabile Figur, kurze braune Haare und trägt aktuell einen Vollbart. Er ist bekleidet mit einer schwarzen North Face Jacke, einer blauen Jeans Hose und weiße Adidas Sneaker. Wer kann Hinweise zum Aufenthalt der Person geben? Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 110. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 20.04.2026 – 12:21

    POL-BOR: Bocholt - Pkw-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Am Kreuzberg / Münsterstraße; Unfallzeit: 19.04.2026, 16.00 Uhr; Am Sonntagnachmittag kam es in Bocholt auf der Münsterstraße im Kreuzungsbereich zur Straße Am Kreuzberg zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Ein 39-jähriger Mann aus Bocholt befuhr mit seinem Fahrzeug den Fahrstreifen für den geradeausgerichteten Verkehr stadtauswärts. Ein 55-jähriger Mann aus Rhede ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 12:12

    POL-BOR: Borken-Gemen - Dieselkraftstoff entwendet

    Borken (ots) - Tatort: Borken-Gemen, Südlohner Diek; Tatzeit: zwischen 16.04.2026, 17.30 Uhr und 17.04.2026, 06.00 Uhr; Dieselkraftstoff haben bislang unbekannte Täter in Borken-Gemen aus zwei Baustellenfahrzeuge gezapft. Die Fahrzeuge hatten zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen auf einer Baustelle an der Straße Südlohner Diek gestanden. Dort öffneten die Diebe die Tankdeckel und gelangten so an den Treibstoff. ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 11:58

    POL-BOR: Vreden-Köckelwick - Diebstahl eines Containers

    Vreden (ots) - Tatort: Vreden-Köckelwick, Bauerschaft Köckelwick; Tatzeit: zwischen 16.04.2026, 20.00 Uhr und 17.04.2026, 07.00 Uhr; Unbekannte Täter entwendeten von einem Grundstück in der Bauerschaft Köckelwick in Vreden einen Intermediate Bulk Container mit Kabelschrott. Der Container stand auf einer Holzpalette und dürfte mit einem Gabelstapler abtransportiert worden sein. Die Tat ereignete sich zwischen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren