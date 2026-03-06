POL-BOR: Gescher - Fahndung nach vermisster Person
Gescher (ots)
Die Polizei fahndet aktuell im Raum Gescher nach einer vermissten Person. Nähere Angaben sowie ein Lichtbild des Vermissten sind im Fahndungsportal NRW über folgenden Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/196983.
Wer Hinweise zum Verbleib des Mannes geben kann, sollte sich umgehend über die Notrufnummer 110 bei der Polizei melden.
