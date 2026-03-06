PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Fahndung nach vermisster Person

Gescher (ots)

Die Polizei fahndet aktuell im Raum Gescher nach einer vermissten Person. Nähere Angaben sowie ein Lichtbild des Vermissten sind im Fahndungsportal NRW über folgenden Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/196983.

Wer Hinweise zum Verbleib des Mannes geben kann, sollte sich umgehend über die Notrufnummer 110 bei der Polizei melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

