POL-BOR: Vermisstenfahndung - Drei junge Mädchen aus Limburg vermisst
Kreis Borken (ots)
Seit Mittwoch, dem 18.02.2026, werden drei Jugendliche aus Limburg vermisst. Die Drei verließen am Mittwochmorgen gegen 07:30 Uhr ihre Wohnanschrift in Limburg-Offheim in Richtung Schule. Dort erschienen sie jedoch nicht.
Es ist nicht auszuschließen, dass die Mädchen sich im Kreis Borken aufhalten:
Hier der Link zur Pressemitteilung aus Limburg:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50153/6219591
Hinweise zu deren Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 oder die Kreispolizeibehörde in Borken unter der Tel. (02861)9000 entgegen. (sb)
