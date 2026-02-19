PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vermisstenfahndung - Drei junge Mädchen aus Limburg vermisst

Kreis Borken (ots)

Seit Mittwoch, dem 18.02.2026, werden drei Jugendliche aus Limburg vermisst. Die Drei verließen am Mittwochmorgen gegen 07:30 Uhr ihre Wohnanschrift in Limburg-Offheim in Richtung Schule. Dort erschienen sie jedoch nicht.

Es ist nicht auszuschließen, dass die Mädchen sich im Kreis Borken aufhalten:

Hier der Link zur Pressemitteilung aus Limburg:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50153/6219591

Hinweise zu deren Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 oder die Kreispolizeibehörde in Borken unter der Tel. (02861)9000 entgegen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 12:17

    POL-BOR: Reken - Carportdach durch unbekannten Fahrzeugführer beschädigt

    Reken (ots) - Unfallort: Reken, Riesweg; Unfallzeit: 18.02.2026, 11.10 Uhr und 14.15 Uhr; Das Dach eines Carports beschädigt hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Reken. Nach Angaben des Geschädigten ereignete sich der Verkehrsunfall am Mittwoch zwischen 11.10 Uhr und 14.15 Uhr. Der Flüchtige entfernet sich vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 12:17

    POL-BOR: Reken - In Einfamilienhaus eingebrochen

    Reken (ots) - Tatort: Reken, Ulmenstraße; Tatzeit: zwischen 17.02.2026, 20.00 Uhr und 18.02.2026, 12.00 Uhr; In ein Einfamilienhaus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Reken. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag gewaltsam über die Rückseite des Hauses Zutritt zum Inneren. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand der genaue Beuteschaden noch nicht fest. Die Polizei sucht ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 12:16

    POL-BOR: Raesfeld - Versuchter Einbruch in Firmentransporter

    Raesfeld (ots) - Tatort: Raesfeld, Borkener Straße; Tatzeit: zwischen 13.02.2026, 15.00 Uhr und 17.02.2026, 16.00 Uhr; In einen Transporter einbrechen wollten bislang unbekannte Täter in Raesfeld. Der grüne Renault parkte zwischen Freitag- und Dienstagnachmittag auf einem öffentlichen Parkplatz an der Borkener Straße. Zu dieser Zeit versuchten sich die Unbekannten Zutritt zu dem Fahrzeug zu verschaffen. Die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren