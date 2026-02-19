Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vermisstenfahndung - Drei junge Mädchen aus Limburg vermisst

Kreis Borken (ots)

Seit Mittwoch, dem 18.02.2026, werden drei Jugendliche aus Limburg vermisst. Die Drei verließen am Mittwochmorgen gegen 07:30 Uhr ihre Wohnanschrift in Limburg-Offheim in Richtung Schule. Dort erschienen sie jedoch nicht.

Es ist nicht auszuschließen, dass die Mädchen sich im Kreis Borken aufhalten:

Hier der Link zur Pressemitteilung aus Limburg:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50153/6219591

Hinweise zu deren Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 oder die Kreispolizeibehörde in Borken unter der Tel. (02861)9000 entgegen. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell