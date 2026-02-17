POL-BOR: Vreden - Jugendliche vermisst

Raesfeld (ots) - Tatort: Raesfeld, Zum Michael; Tatzeit: 16.02.2026, 20.00 Uhr; Während einer Karnevalsveranstaltung in Raesfeld an der Straße Zum Michael entwendeten bislang unbekannte Täter einem Mann die Geldbörse aus einer Bauchtasche. Der Geschädigte stellte fest, dass sich seine Bauchtasche nicht mehr am Körper befand. Die Tasche lag einige Meter entfernt auf dem Boden, die Geldbörse fehlte. Im Zusammenhang ...

