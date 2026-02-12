POL-BOR: Gescher - Einbruch in Einfamilienhaus
Gescher (ots)
Tatort: Gescher, Harwick;
Tatzeit: 11.02.2026, zwischen 14.00 Uhr und 18.30 Uhr;
In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Harwick in Gescher. Mittwoch zwischen 14.00 Uhr und 18.30 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses. Dort durchwühlten sie die Räumlichkeiten. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand der konkrete Beuteschaden noch nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
