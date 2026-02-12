POL-BOR: Gescher - Einbruch in Einfamilienhaus

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus-Alstätte, Thieweg; Tatzeit: 11.02.2026, 15.15 Uhr; Den Einkauf in einem Supermarkt nutzten erneut Diebe im Kreis Borken. Mittwochnachmittag war die Kundin eines Verbrauchermarktes in Ahaus-Alstätte an der Straße Thieweg dabei das Ziel. Erst beim Bezahlen an der Kasse bemerkte das Opfer, dass ihre Geldbörse fehlte. Zuvor war sie von einem unbekannten Mann angesprochen worden, der angab, ...

