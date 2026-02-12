POL-BOR: Borken - Unfallflucht begangen
Borken (ots)
Unfallort: Borken, Kurt-Tietze-Straße;
Unfallzeit: 11.02.2026, 11.00 Uhr und 16.00 Uhr;
Einen VW Golf angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Borken. Mittwoch zwischen 11.00 Uhr und 16.00 Uhr stand das Auto auf einem Parkplatz an der Kurt-Tietze-Straße. Der Flüchtige beschädigte das Auto vorne links am Stoßfänger und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (sb)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell