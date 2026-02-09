Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Borkenwirthe - Glasscheibe einer Bushaltestelle beschädigt

Borken (ots)

Tatort: Borken-Borkenwirthe, Borkener Straße;

Tatzeit: 08.02.2026, 17.05 Uhr;

Drei bislang unbekannte Jugendliche beschädigten eine Glasscheibe einer Bushaltestelle an der Borkener Straße in Borken-Borkenwirthe. Zeugen wurden in Höhe der Haltestelle durch einen Knall aufmerksam. Dieser entstand durch eine zerbrochene Glasscheibe. Drei männliche Jugendliche zogen sich daraufhin Kapuzen über den Kopf und flüchteten mit zwei E-Scootern in Richtung Burlo. Die Personen können wie folgt beschrieben werden: 1. Person: etwa 1,75 Meter groß, blonde Haare, schwarze Jacke, schwarze Jogginghose und weiße Schuhe 2. Person: etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß, dunkelbraune Haare, schwarze Jacke, schwarze Jogginghose und schwarze Schuhe 3. Person: etwa 1,75 Meter groß, dunkle Haare, schwarze Jacke, schwarze Jogginghose, graue Schuhe

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

