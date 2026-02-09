PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Gartenlaube

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, An der Alten Aa;

Tatzeit: zwischen 07.02.2026, 17.15 Uhr und 08.02.2026, 17.00 Uhr;

Gewaltsam in eine Gartenlaube eingedrungen sind Unbekannte in Bocholt. Zu dem Geschehen kam es in einer Kleingartenanlage an der Straße An der Alten Aa zwischen Samstag, 17.15 Uhr, und Sonntag, 17.00 Uhr. Die Einbrecher entwendeten ein technisches Gerät. Die Kripo Bocholt erbittet Zeugenhinweise: Tel. (02871) 2990. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

  • 09.02.2026 – 11:30

    POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Einbruch in Milchtankstelle

    Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus-Alstätte, Besslinghook; Tatzeit: 08.02.2026, 06.00 Uhr; Zwei bislang unbekannte Täter entwendeten in den frühen Sonntagmorgenstunden aus einer frei zugänglichen Milchtankstelle an der Straße Besslinghook in Ahaus-Alstätte Eier sowie Glasflaschen. Zudem öffneten die Einbrecher gewaltsam eine Geldkassette und entwendeten Bargeld. Nach bisherigen Erkenntnissen waren sie mit zwei Rollern ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 08:19

    POL-BOR: Kreis Borken - Alkohol und Drogen im Verkehr - Polizei zieht Wochenbilanz

    Kreis Borken (ots) - Mit 1,7 Promille war der Fahrer eines Pkw in Heek unterwegs. Er fiel Zeugen auf, da er mit Schlangenlinien unterwegs war - diese alarmierten die Polizei. Auf den Mann kommen nun erhebliche Konsequenzen zu. In der vergangenen Woche stoppten die Einsatzkräfte der Polizei insgesamt 19 Verkehrsteilnehmer, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen ...

    mehr
