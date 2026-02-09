POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Gartenlaube
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, An der Alten Aa;
Tatzeit: zwischen 07.02.2026, 17.15 Uhr und 08.02.2026, 17.00 Uhr;
Gewaltsam in eine Gartenlaube eingedrungen sind Unbekannte in Bocholt. Zu dem Geschehen kam es in einer Kleingartenanlage an der Straße An der Alten Aa zwischen Samstag, 17.15 Uhr, und Sonntag, 17.00 Uhr. Die Einbrecher entwendeten ein technisches Gerät. Die Kripo Bocholt erbittet Zeugenhinweise: Tel. (02871) 2990. (sb)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell