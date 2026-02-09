POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Einbruch in Milchtankstelle
Ahaus (ots)
Tatort: Ahaus-Alstätte, Besslinghook;
Tatzeit: 08.02.2026, 06.00 Uhr;
Zwei bislang unbekannte Täter entwendeten in den frühen Sonntagmorgenstunden aus einer frei zugänglichen Milchtankstelle an der Straße Besslinghook in Ahaus-Alstätte Eier sowie Glasflaschen. Zudem öffneten die Einbrecher gewaltsam eine Geldkassette und entwendeten Bargeld. Nach bisherigen Erkenntnissen waren sie mit zwei Rollern unterwegs. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
