Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Einbruch in Milchtankstelle

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Alstätte, Besslinghook;

Tatzeit: 08.02.2026, 06.00 Uhr;

Zwei bislang unbekannte Täter entwendeten in den frühen Sonntagmorgenstunden aus einer frei zugänglichen Milchtankstelle an der Straße Besslinghook in Ahaus-Alstätte Eier sowie Glasflaschen. Zudem öffneten die Einbrecher gewaltsam eine Geldkassette und entwendeten Bargeld. Nach bisherigen Erkenntnissen waren sie mit zwei Rollern unterwegs. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

