Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Unbekannte dringen in Baucontainer ein

Isselburg (ots)

Tatort: Isselburg-Heelden, Empeler Straße;

Tatzeit: 04.02.2027, zwischen 07.00 Uhr und 16.55 Uhr;

In zwei Baucontainer eingedrungen sind bislang unbekannte Täter am Mittwoch auf dem Pendlerparkplatz an der Empeler Straße in Isselburg-Heelden. Den Spuren zur Folge durchsuchten die Unbekannten die Container und bewegten einen auf dem Parkplatz abgestellten Radlader. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (mo)

