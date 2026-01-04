Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Versuchter Einbruch in Discounter

Ahaus-Ottenstein (ots)

Tatort: Ahaus-Ottenstein, Textilstraße;

Tatzeit: zwischen 02.01.2026, 20.00 Uhr und 03.01.2026, 04.10 Uhr;

Unbekannte hatten erfolglos versucht in der Nacht zum Samstag gewaltsam in eine Discounterfiliale an der Textilstraße einzudringen. Hebelspuren an einer Anlieferungstür, Reifenspuren im Schnee und die ausgelöste Alarmanlage zeugten vom Vorhaben der Täter. Passanten hatten den Alarm gehört und die Polizei verständigt.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0). (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell