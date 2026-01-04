POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Versuchter Einbruch in Discounter
Ahaus-Ottenstein (ots)
Tatort: Ahaus-Ottenstein, Textilstraße;
Tatzeit: zwischen 02.01.2026, 20.00 Uhr und 03.01.2026, 04.10 Uhr;
Unbekannte hatten erfolglos versucht in der Nacht zum Samstag gewaltsam in eine Discounterfiliale an der Textilstraße einzudringen. Hebelspuren an einer Anlieferungstür, Reifenspuren im Schnee und die ausgelöste Alarmanlage zeugten vom Vorhaben der Täter. Passanten hatten den Alarm gehört und die Polizei verständigt.
Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0). (mh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell