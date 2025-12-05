PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Borken (ots)

Die Polizei Borken sucht aktuell nach einem 39-jährigen Mann aus Borken, der seit dem 04.12.2025 vermisst wird. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet, bittet die Polizei um Unterstützung aus der Bevölkerung.

Beschreibung des Vermissten:

   - ca. 1,85 Meter groß
   - schlanke Statur
   - drei-Tage-Bart
   - Bekleidung: schwarze Übergangsjacke, dunkelblaue Jeans, gelber 
     Pullover, graue Puma-Schuhe mit goldenen Details
   - Besonderer Hinweis: führt möglicherweise ein Trekkingrad bei 
     sich

Ein Foto des Vermissten kann unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei NRW eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/188412

Personen, die den Vermissten gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei Borken unter der Notrufnummer 110 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Rückfragen bitte an:

Leitstelle Borken
Kreispolizeibehörde Borken
02861-900-4200


Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 16:28

    POL-BOR: Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall u.a. mit Personenschaden

    Gronau (ots) - Im Bereich Gronau, Bahnübergang an der Gronauer Straße ist es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Zug und einem Fahrradfahrer gekommen. Der Fahrradfahrer wurde schwer verletzt und mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Gronauer Straße ist zurzeit im Bereich der Unfallörtlichkeit in Höhe Bahnübergang in beide ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 10:00

    POL-BOR: Kreis Borken - Polizei bekämpft Hauptunfallursache "Überhöhte Geschwindigkeit"

    Kreis Borken (ots) - 145 km/h statt der maximal erlaubten 70 km/h: So schnell raste in der vergangenen Woche ein Auto über die Werther Straße in Bocholt-Liedern. Auf den "Temposünder" kommen nun erhebliche Konsequenzen zu, denn das Team des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Borken hatte vor Ort eine Messstelle eingerichtet. Nicht nur da: In den ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 13:31

    POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Modehaus / Zeugen gesucht

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Osterstraße; Tatzeit: zwischen 03.12.2025, 18.30 Uhr und 04.12.2025, 05.50 Uhr; Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag ein Schaufenster eines Modehauses an der Osterstraße in Bocholt beschädigt und Waren entwendet. Gegen 05:50 Uhr bemerkte eine Zeugin auf dem Weg zur Arbeit eine eingeschlagene Scheibe und informierte die Polizei. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren