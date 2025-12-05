Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Borken (ots)

Die Polizei Borken sucht aktuell nach einem 39-jährigen Mann aus Borken, der seit dem 04.12.2025 vermisst wird. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet, bittet die Polizei um Unterstützung aus der Bevölkerung.

Beschreibung des Vermissten:

- ca. 1,85 Meter groß - schlanke Statur - drei-Tage-Bart - Bekleidung: schwarze Übergangsjacke, dunkelblaue Jeans, gelber Pullover, graue Puma-Schuhe mit goldenen Details - Besonderer Hinweis: führt möglicherweise ein Trekkingrad bei sich

Ein Foto des Vermissten kann unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei NRW eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/188412

Personen, die den Vermissten gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei Borken unter der Notrufnummer 110 zu melden.

