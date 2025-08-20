Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Verletzter Radfahrer gesucht

Heek (ots)

Unfallort: Heek-Nienborg, Wichum; Unfallzeit: 17.08.2025, 04.20 Uhr; Sonntagmorgen um 04.20 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen der Polizei auffällige Spuren auf einem Wirtschaftsweg an der Straße Wichum in Heek-Nienborg. Vor Ort stellten die Beamten augenscheinlich Blutanhaftungen auf dem Asphalt sowie eine zerstörte Brille fest. Zudem fanden sie ein Fahrradtacho der Marke Bosch. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass es dort zu einem Sturz eines Radfahrers gekommen ist. Im Nahbereich konnte jedoch keine verletzte Person angetroffen werden. Die Polizei bittet den möglichen Radfahrer sich bei der Polizei zu melden. Auch Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (sb)

