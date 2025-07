POL-BOR: Öffentlichkeitsfahndung nach einer 70jährigen vermissten Frau aus Borken - Korrektur des Links zum Lichtbild

Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Kircheninsel; Unfallzeit: 02.07.2025, zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr; Einen geparkten Pkw angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Gronau. Der graue Hyundai hatte am frühen Mittwochabend an der Straße Kircheninsel auf einem Parkplatz hinter einem Bekleidungsgeschäft gestanden. Dort beschädigte der Unbekannte es im Bereich der Front an der linken Seite und ...

