POL-BOR: Gronau: 14-jähriger Jugendlicher aus Gronau vermisst

Legden (ots) - Tatort: Legden, Wehr; Tatzeit: zwischen 28.03.2025 und 29.03.2025; In ein Wohnhaus und eine Werkstatt eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Legden. Die Täter durchsuchten die auf einem Gehöft in der Bauerschaft Wehr befindlichen Räumlichkeiten, entwendeten aber augenscheinlich nichts. Wie die Einbrecher in das Objekt gelangten, ist bislang unklar. Durch das Aufbrechen eines Vorhängeschlosses verschafften sich Unbekannte in derselben ...

mehr