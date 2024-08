POL-BOR: Gronau - 13-Jährige aus Gronau vermisst

Borken (ots) - Am Dienstagvormittag ist in Borken ein Pkw frontal mit einem Lkw kollidiert. Ein 55-Jähriger Mann aus Castrop-Rauxel befuhr die B67 aus Richtung Borken kommend in Fahrtrichtung Bocholt mit einem Kleinwagen. Gegen 10.20 Uhr geriet er aus bisher ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr und stieß mit dem entgegenkommenden Lkw eines 65-Jährigen aus Velen zusammen. Der Autofahrer und seine ebenfalls aus ...

mehr