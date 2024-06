POL-BOR: Borken-Weseke - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 70-Jährigen

Heiden (ots) - Unfallort: Heiden, Rathausplatz; Unfallzeit: 27.06.2024, zwischen 10.00 Uhr und 10.15 Uhr; Angefahren hat ein unbekannter Fahrzeugführer am vergangenen Donnerstag in Heiden einen geparkten Pkw. Der grün und schwarz lackierte Mini Countryman stand zum Unfallzeitpunkt am Rathausplatz. Der Verkehrsunfall ereignete sich zwischen 10.00 Uhr und 10.15 Uhr. Trotz des erheblichen Sachschadens entfernte sich der ...

