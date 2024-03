POL-BOR: Aktuelle Vermisstensuche

Gronau (ots) - Tatort: Gronau-Epe, Parkweg; Tatzeit: 25.03.2024, 22.05 Uhr; In Brand gesetzt haben Unbekannte im Stadtpark in Gronau-Epe Papiermüll in einer Tonne sowie eine Parkbank. Gegen 22.05 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei mehrere Jugendliche, die in der Grünanlage am Parkweg zündeln würden. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten an, um die Flammen zu löschen. Die Kripo sucht Zeugen. Hinweise bitte an die ...

