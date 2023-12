POL-BOR: Bocholt - Aktuelle Suche nach Vermisster

Isselburg-Anholt (ots) - Unfallort: Isselburg-Anholt, Niederstraße; Unfallzeit: zwischen 16.12.2023, 21.00 Uhr, und 17.12.2023, 01.30 Uhr; In der Nacht zum Sonntag beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen weißen Renault Twingo. Dabei richtete er einen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro an. Der geparkte Wagen hatte zwischen 21.00 und 01.30 Uhr auf einer Parkfläche an der Niederstraße gestanden. Der ...

