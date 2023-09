Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg: 85 jähriger Mann aus Isselburg vermisst

Isselburg (ots)

Aktuell sucht die Polizei nach einem 85 jährigen Mann aus Isselburg. Die Person wird seit 12:00 Uhr vermisst und ist an Demenz erkrankt. Der 85 jährige Mann ist fußläufig unterwegs und kann wie folgt beschrieben werden: männliche Person, ca. 172 cm groß, graue Haare, mit einem weißen Poloshirt und einer blauen Jeans bekleidet

Sachdienliche Hinweise sind umgehend an die Polizei in Bocholt oder an jede andere Polizeidienststelle zu richten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell