Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Nachtrag: Gronau - Polizei sucht vermisste 12-jährige

Gronau (ots)

Die Polizei sucht weiterhin nach der 12-jährigen Celina Schilwat aus Gronau. In diesem Zusammenhang wird nun ein aktuelles Lichtbild der vermissten Person veröffentlicht. Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Person bitte an die Polizei in Gronau unter Telefon 02562-926-0.

Leitstelle der Polizei Borken, Bernd Pohlschröder, Telefon 02861-900-4200

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell