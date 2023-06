POL-BOR: Gronau - Polizei sucht vermisste 12-Jährige

Raesfeld (ots) - Unfallort: Raesfeld, Marbecker Straße; Unfallzeit: zwischen 16.06.2023, 16.30 Uhr und 17.06.2023, 13.30 Uhr; Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Zeit zwischen Freitag, 16.30 Uhr und Samstag, 13.30 Uhr einen grauen Opel Corsa. Auf einem Parkplatz an der Marbecker Straße stand der Kleinwagen in dem Zeitraum. Den Schaden am Radlauf hinten rechts schätzt die Polizei auf 1.000 Euro. ...

