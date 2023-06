POL-BOR: Borken - Weseke; Herrenloser Hund sucht Besitzer

Reken (ots) - Am Freitag, 16.06.2023, um 18:15 Uhr befuhr ein 22 jähriger Rekener mit seinem Pkw die Rekener Straße von Velen aus kommend in Richtung Groß Reken. In Höhe der Unfallstelle kam er aus bislang unbekannter Ursache nach Rechts von der Straße ab. Der Pkw kam letztlich auf dem Dach zur Endlage. Der Rekener wurde bei dem Unfall schwer verletzt und dem Borkener Krankenhaus zugeführt. An dem Pkw entstand ...

